‘Aşkı bulmak için’ şişede denize atılan mektup 55 yıl sonra çöp olarak bulundu

Britanya’da iki arkadaşın çocukken şişe içinde denize attığı ‘erkek arkadaş arıyoruz’ mesajı 55 yıl sonra çöp olarak bulundu.

Fotoğaf: Scunthorpe Litter Pickers

Jennifer Coleman ve çocukluk arkadaşı Janet Blankley, 1966’da kalplerinden geçen dilekleri Kuzey Denizi’ne uzanan Humber Halici’ne döktü.

O zaman 15 yaşlarında olan ikili mektuplarında olası erkek arkadaşlarını 16-18 yaş aralığında tercih ettiklerini belirtti. Cevap için adreslerini de verdikleri mektupta taliplerinden bir de fotoğraf istediler. Ardından iyimser arkadaşlar mektuplarını şişeye koyup denize bıraktı.

Denizleri aşıp onlara aşkı getirmesini umdukları mektubu taşıyan şişe 55 yıl sonra çöp olarak bulundu.

Scunthorpe çöp toplama grubundan gönüllü Tracey Marshall şişe içindeki mektubu bulunca sahibinin peşine düştü.

Facebook’tan bulduğu Coleman’a “Çöpleri toplarken her türlü garip ve müthiş şeyi buluyoruz ama böylesini hiç görmemiştim” diyerek mektubunu gösterdi.

Aşkı aradığı arkadaşı Janet’le okuldan sonra yolları ayrılan ve sonrasında Avustralya’ya taşınan Coleman, gençliğinde yazdığı mektupla ilgili arandığına inanamadığını anlattı.

Şimdi 71 yaşındaki Coleman, şişeyi denize bıraktıktan sonra bir daha hiç düşünmediğini belirterek “İşe yaramadı, gerçek aşkımı ortak arkadaşlarımız sayesinde 49 yaşında buldum” dedi.