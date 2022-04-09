Viagra görme kaybına yol açabilecek hastalık riskini iki katına çıkarıyor

Yeni bir araştırma, Viagra, Levitra gibi ereksiyon haplarının kullanımının körlüğe neden olabilecek göz rahatsızlıkları riskini iki katına çıkardığı sonucuna ulaştı.

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200 binden fazla erkeğin dahil edildiği araştırmada ereksiyon bozukluğu için kullanılan hapların düzenli alımı durumunda görme kaybıyla sonuçlanabilecek nadir görülen göz hastalığı olasılığının artığı sonucuna ulaşıldı.

Ancak araştırmacılar hapın mı söz konusu soruna neden olduğu veya ereksiyon bozukluğu riskini artıran altta yatan bir hastalığın mı sorumlu olduğu konusunda net bir sonuca varılmadığını bildirdi.

British Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen ve Jama Opthalmology dergisinde yayımlanan araştırmada Viagra, Cialis, Levitra ve Stendra gibi ereksiyon bozukluğu haplarını düzenli kullanan 213 bin erkeğin sağlık sigortası kayıtları analiz edildi.

Buna göre bu tür hapları alanların ciddi retina dekolmanı riskinde 2,5 kat artış ve optik sinire kan akışını tehlikeye atan iskemik optik nöropati ihtimalinin iki katına çıktığı görüldü. Retina damar tıkanıklığı riskininse yüzde 44 arttığı ortaya çıktı.

Uzmanlar nadir olmakla birlikte bu göz hastalıklarının görme kaybına neden olabileceğini belirtti.

Üniversitenin oftalmoloji bölümünden Dr. Mahyar Etminan, “Bu ilaçlar kan akışını iyileştirerek ereksiyon bozukluğunu giderir ama vücudun diğer bölgelerindeki kan akışını da engelleyebileceklerini biliyoruz” dedi.

Bulguların güçlü bir bağa işaret ettiğini belirten Dr. Etminan şunları kaydetti: “Dolayısıyla çalışmamız neden-sonuç kanıtlamasa da bu ilaçların bu sorunlara yol açabileceği bir mekanizma var. Bu ilaçları düzenli kullananlar görmelerinde herhangi bir değişik fark ettiklerinde bunu ciddiye alarak doktora başvurmalı.”