Ekonomi paketiyle faizsiz konut, tahliye ve kamu ihalelerine ilişkin düzenlemeler

Meclis’ten dün gece geçen vergi ve ekonomi paketinin ikinci bölümünde kamu ihaleleri, işyerlerinin tahliyesi ve faizsiz konut şirketlerine ilişkin yeni düzenlemeler var.

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Sabah Gazetesi’nin haberine göre pandemi sonrası artan fiyatlar nedeniyle kamudan iş alan müteahhit ve diğer iş insanları için fiyat farkı düzenlenmişti. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yasa yeterli olmadı. Torba yasaya eklenen önergeyle bu konuda cumhurbaşkanına yetki verildi.

Buna göre 1 Nisan 2022’den önce TL ile ihale edilen mal, hizmet alımları ve yapı işlerinden yasa yürürlüğe girdiğinde devam edenlere, 1 Ocak 2022’den itibaren olan kısım için ilave fiyat farkı ödenecek.

1 Ocak 2022’den önce ihale edilen ve yasa yürürlüğe girdiğinde devam eden sözleşmelerde, gerçekleşme oranı yüzde 15’e kadar olanlara fesih ve tasfiye hakkı verilecek.

1 Nisan 2022’ye kadarki ihalelerde, 1 -31 Mart 2022 arasındaki iş programına göre yapılamayan iş miktarı için süre uzatılacak.

Pandemi dönemi için fesih hakkı yok

Pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve diğer işyerlerine 1 Mart -30 Haziran 2020 arasında kiralarını ödemediyse, kira sözleşmesinin feshi ya da tahliyeye gerekçe gösterilemeyecek.

Faizsiz konut şirketleri düzenlemesi

Kamuoyunda faizsiz konut şirketleri olarak bilenen ve gerekli yükümlülükleri karşılayamadıkları için kapanacak olanlarda parası bulunan vatandaşlar bunu faaliyet izni olanlara devredebilecek.