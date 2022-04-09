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Yaramazlara biraz batar!

İBB sözcüsü: AKP olsa öğrenci abonmanı 249 liraydı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 78 liradan 109 liraya yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

Fotoğraf: AA

Ongun, öğrenci abonman/dolar paritesi üzerinden hesaplamasını Twitter’da paylaştı:


2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar.

4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. 

İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı.

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