İBB sözcüsü: AKP olsa öğrenci abonmanı 249 liraydı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, 78 liradan 109 liraya yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.
Ongun, öğrenci abonman/dolar paritesi üzerinden hesaplamasını Twitter’da paylaştı:
“2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar.
4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar.
İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı.”
AKP öğrenciler için teklif götürecek
İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ysa öğrencilerin yüzde 40 ulaşım zammından muaf tutulması için İBB Meclisi’ne pazartesi günü teklif götüreceklerini söyledi.