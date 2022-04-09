Hükümetten üç aşamalı plan: Sadece Rus turistlere özel havayolu şirketi kurulabilir

Rusya-Ukrayna savaşının Türk turizmini sallaması sonrası hükümet çözüm arayışında.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yavaşlayan rezervasyon akışı, turizmde yılın kalanına ilişkin güçlü bir görünüm sergilemiyor.

Sabah’ta yer alan habere göreyse Rusya’dan turist getirmek için üç aşamalı yol haritası devreye alındı.

1-Rusya merkezli Türk tur operatörlerine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kredi verilecek. Toplam 300 milyon dolarlık kredi paketiyle zor durumda kalan bu operatörler desteklenecek.

2- Anex, Pegas ve Coral gibi dev tur operatörleri Türk Hava Yolları’yla (THY) 1,5 milyon kapasiteli koltuk anlaşması yaptı. Ayrıca Pegasus’un da 500 bin yolcu taşıması bekleniyor. Ambargolar nedeniyle havayollarında sorun çıkmıştı.

3-Rusya’dan gelecek turist sayısını artırmak için yeni bir havayolu şirketinin kurulması da gündeme geldi. Antalya merkezli kurulması planlanan ve sadece Rusya’dan Türkiye’ye turist taşıyacak havayolu şirketi için ulaştırma ve Hazine bakanlıkları çalışmaya başladı.