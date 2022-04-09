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Yaramazlara biraz batar!

Thodex reklamında oynayan ünlüler için takipsizlik kararı


Kripto para borsası Thodex’in reklamlarında oynayan ünlüler hakkında ‘dolandırıcılık‘ suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmadan takipsizlik çıktı.

Görsel: Twitter

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, bazı mağdurlar reklamını yaparak güven duymalarına neden oldukları gerekçesiyle kimi ünlüler hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.


Anadolu başsavcılığının 17 kişi hakkında ‘dolandırıcılık‘ suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla yürüttüğü soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Kararda, adı geçen kişilerin, Thodex’in reklam filminde oynamalarının dışında başka bir bağlarının olmadığı vurgulanarak, bu kişilerin firmanın reklam filminde yer almaları şeklindeki eylemlerinin tek başına suç unsuru niteliğinde olmadığı belirtildi.

Dosyada adı geçen ünlüler

Hakkında suç duyurusunda bulunulan ünlüler Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge Sağın, Özge Ulusoy, Selin Şekerci, Pelin Karahan, Zeynep Tuğçe Bayat, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Edis, Gökçe Yıldız, Necip Memili ve Melisa Döngel’di.

Listede ayrıca ekonomist Ercan Öz’ün de vardı.

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