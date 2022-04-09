50 kez mühürlenen ‘derneğe’ gizli kapılardan girip kumar oynayanlar yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde daha önce çok sayıda operasyon düzenlenip mühürlenen dernek binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Egemenlik Mahallesi 6106 Sokak’taki Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi’nde bir dernek binası ve eklentilerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin adrese düzenlediği baskında 160 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken 10 kişiyeyse ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak‘ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan iki şüpheli de yakalandı.

Dört yılda 50 kez operasyon düzenlenip mühürlenen adrese gizli kapılarının yapıldığı ve kumar oynamak isteyenlerin takip edilmemesi için evlerinden veya belirlenen adreslerden özel olarak alındığı belirtildi.

Duvarındaki resimle meşhur

Kumar oynanan mekanın duvarında asılı bulunan Şafak Sezer’in başrolünü oynadığı ‘Kolpaçino’ filmine atıfta bulunarak “İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar, galericiler… İzmir’in tüm elit insanları burada” yazılı pano daha önceki baskın haberlerinde de basına yansımıştı.