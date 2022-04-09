Baydöner reklamını seslendiren oyuncu: Çok şey yazılabilir ama…

Restoran zinciri Baydöner’in yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılan eleştirilerle dolu reklamını seslendiren oyuncu Mehmet Ozan Dolunay: “Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan insanlarla karşılaştırsın.”

Fotoğraf: İmaj Seslendirme

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan reklam filminde beyaz örtüler serilmiş masaların olduğu bir Baydöner restoranı görüntüsü eşliğinde şu sözler duyuluyordu: “‘Bütün kış karanlıkta kalktık’ demeyelim de ‘Alışa alışa uyandık’ diyelim. ‘Herkes yurt dışına taşındı’ demeyelim de ‘Avrupalı çok tanıdığım var ya’ diyelim. ‘Ya ligin bile tadı kalmadı’ demeyelim ‘Başka hobiler ediniyoruz’ diyelim. ‘Depoyu fulleyelim’ demeyelim, onu kim diyebilir, ‘Trafik kalmadı’ diyelim. ‘Ahyhhh’ demeyelim ‘İncinmişiz’ diyelim. ‘Büyük dertlerimiz var’ demeyelim de ‘Gündelik dertleri dert edemiyoruz’ diyelim.“

Twitter’da kullanıcılarının “Muhalefetten bile iyi muhalefet yapıyor” diye yorumladığı reklam filminde markanın cesaretini tebrik etmişti, Baydöner TT olmuştu.

Ancak dün akşam saatlerinde reklam filmi hiçbir açıklama olmadan yayınlandığı platformlardan kaldırıldı.

Oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, Twitter hesabından reklamı kendisinin seslendirdiğini belirterek şunları yazdı: “Bazı kesimleri rahatsız etmiş sanırım. Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın.“