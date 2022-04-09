Taslak hazır: Atık toplayıcılar belediye işçisi olacak ama geçimini kendi sağlayacak

Bakanlığın üzerinde çalıştığı mevzuata göre atık kağıt toplayıcılar artık ilçe belediyelerine bağlı çalışacak ama yine kendi geçimini sağlayacak.

Fotoğraf: Ekin Çuhadar

Kanunen kağıt toplayıcılığı diye bir sektör yok. Topladıkları atıklar firmalar tarafından belgelendiriliyor ancak toplayıcıların yasal statüleri, dolayısıyla herhangi bir güvenceleri yok.

Emine Erdoğan’ın duyurduğu Sıfır Atık Projesi ve geçen sene kurulan Türkiye Çevre Ajansı, kağıt toplayıcıları üzerindeki baskıları artırmıştı. Geçen yaz İstanbul Valiliği’nin 23 Ağustos’ta kağıt toplayıcılığının yasaklanmasına yönelik aldığı karar sonrası, atık depolarına baskınlar düzenlenmişti.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yakında son halini alacak çalışması kapsamında, atık toplayıcılara kimlik ve üniforma verilecek. Atık toplayıcıları ilçe belediyelerine bağlı çalışacak ancak belediyelerden herhangi bir ücret almayacak. Topladıkları atıklarla geçimini sürdürmeye çalışacak.

Her ilçede belediye tarafından atık toplayıcılar için kontenjan belirlenmesi planlanıyor. Sosyal güvence kapsamına alınmalarının da gündeme geldiği bildirildi.

Taslaktaki, her atık toplayıcı için ilçelerde belirli bir faaliyet bölgesi çizen düzenlemeyeyse toplayıcıların karşı çıktığı belirtildi.