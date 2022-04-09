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Yaramazlara biraz batar!

Kamuda salgın ‘sona erdi’: Tedbir genelgesi 10 ay sonra kaldırıldı


Covid-19 salgınında alınacak önemleri içeren ve Haziran 2021’de yayımlanan genelge bugün yürürlükten kalktı.

Kamuda bundan sonra salgınla mücadelede bakanlık ve bilim kurulunun tavsiyelerinin uygulanacağı belirtiliyor.


Bilim kuruluysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 tedbirlerinde zorunlu maske ve HES kodu uygulamasının kaldırılmasını içeren gevşemeleri duyurduğu 2 Mart’tan beri toplanmıyor. Bu süreçte açıklanan vaka sayısı 10 binin altına indi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan genelge şöyle: “30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2021/13 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.”

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