LeBron James’in Fenerbahçe paylaşımı 10 binlerce beğeni aldı

Amerikan basketbol ligi NBA’in efsanevi oyuncularından LeBron James, Kadınlar Euroleague Final Four’da finale yükselen Fenerbahçe Safiport’la ilgili tweet attı.
Fenerbahçe Safisport dün gece ZVVZ USK Prag’ı 83-74 yenerek finale yükseldi.
Kadınlar Euroleague’in resmi Twitter hesabındaki paylaşımda İstanbul’da Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlanan maçın atmosferini lig tarihinin en iyisi olarak tanımlandı.
Los Angeles Lakers oyuncusu James bu paylaşımı alıntılayarak alev emojilerileriyle süsledi ve Fenerbahçe Safiport’un ABD’li oyuncusu Kayla McBride’ı övdü. Efsanenin paylaşımı on binlerce beğeni aldı.
Sarı-laciverli ekip yarınki final maçında Sopron Basket karşısında oynayacak.