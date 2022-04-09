LeBron James’in Fenerbahçe paylaşımı 10 binlerce beğeni aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kapıda bırakan Et ve Süt Kurumu’ndan ”Randevu talebine ‘Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur’ cevabı verilmiştir” açıklaması geldi.