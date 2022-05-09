Akşam Postası / 9 Mayıs 2022

Erdoğan yine çark etti: Suriye’den gelen kardeşlerimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Suriye’den gelen kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Onları kovmayacağız” dedi.

Dolar/TL’de 15 barajı yıkıldı

Bir süredir dar bantta hareket eden dolar/TL 15 barajı yıkıldı. Kur saat 14:21 itibariyle 15,03.

İstanbul’un göç haritası çıkarıldı: Her ülkeden insan var

Görsel: Gürsel Tekin

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen çalışmayla kentin göç haritasını çıkardı.

Türkiye genelinde dört ayda 1 milyona yakın gayrimenkul satıldı

Türkiye’de yılın ilk dört ayında 995 bin 595 gayrimenkul satıldı, bu işlemlerde 10 milyar 475 milyon 887 bin lira tapu harcı ödendi.

Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda

Üreticiler, çiğ süt fiyatlarındaki artışın ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıyacağını bildiriyor. Tüketimde de düşüş beklentisi var.

Mevzuat değiştirilmezse trafik cezaları en az iki katına çıkacak

Vergilerde kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’ 2023 için yüzde 120’ye kadar çıkabilir. Bu, trafik cezalarında da yüzde 120 zam anlamına geliyor.

Demirtaş’tan ‘puslu havayı’ dağıtacak altı madde: Başka yolu yok

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP-MHP iktidarının ‘ortamı bulanıklaştırdığını’, olup bitenlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘rolü yokmuş gibi puslu bir ortam yaratılmak istendiğini’ söyledi.

Peker’in ‘Demirören’ sorusunun yanıtı halen ‘sır’

Demirören Holding’in ‘Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödeyip ödemediği’ sorusunun yanıtı halen ‘sır.’

Alparslan Kuytul tutuklandı

Gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı.

Enflasyon piyasada başka banknot bırakmadı: Yüzde 90’ı 100-200 TL

Nisanda yüzde 70’e ulaşan enflasyon, banknotları yetersiz bıraktı. 100 ve 200 TL’lik banknotların dolaşımdaki para miktarından aldığı pay yüzde 40,56’dan yüzde 87,96’ya fırladı.

Valilik duyurdu: ‘Metrodaki sigara kavgası’nı Türk vatandaşları çıkarmış

Bursa valiliği, kentte ‘metroda sigara içtiği için diğer yolcular tarafından bir Suriyelinin dövüldüğü’ yönündeki paylaşımları yalanladı.

Nisanda sadece borsa enflasyonun üstünde getirdi

Nisanda finansal yatırım araçlarında en yüksek yıllık reel getiri yüzde 17,3’le külçe altında oldu. En çok kaybettirense yüzde 34,7’le devlet iç borçlanma senetleri. Aylık olarak tek reel getiri sağlayan araçsa borsa oldu.

AB ‘kapıyı kapattı’ ama Erdoğan ısrarcı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB’ye (Avrupa Birliği) tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir” dedi.

ABD’den Rusya’nın en büyük bankasına ve televizyon kanallarına yaptırım

ABD yönetimi, Rusya’nın büyük bankalarından Sberbank’ın sekiz ve Gazprombank’ın 27 yönetim kurulu üyesiyle devlete ait üç televizyon kanalına yaptırım uyguladı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlunu yitiren babaya suç duyurusu

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada oğlunu yitiren Muammer Yılmaz hakkında, ‘duruşmalardaki hal ve hareketleri’ nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Tarlabaşı’nda Çalık’a geçen tapular iptal ama iade edilecek yapı kalmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’su olduğu Çalık Holding’e bağlı GAP İnşaat’ın beş yıldızlı otel, ofis, rezidans ve alışveriş merkezine çevirdiği İstanbul Tarlabaşı’ndaki kentsel dönüşümle ilgili yeni bir gelişme oldu.