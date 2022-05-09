Valilik duyurdu: ‘Metrodaki sigara kavgası’nı Türk vatandaşları çıkarmış

Bursa valiliği, kentte ‘metroda sigara içtiği için diğer yolcular tarafından bir Suriyelinin dövüldüğü’ yönündeki paylaşımları yalanladı.

Sosyal medyada dün akşam bazı hesaplar tarafından dolaşıma sokulan videoda, metroda çıkan kavganın durakta devam ettiği, büyük kargaşa yaşandığı ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği görülüyordu.

Söz konusu hesaplar, bir Suriyelinin metroda sigara içmesi nedeniyle kavga çıktığını öne sürmüştü.

Birçok hesaptan paylaşılan video sadece Twitter’da yaklaşık 1 milyon görüntülenme sayısına ulaştı.

Valilikse bugünkü açıklamasında kavga edenlerin Suriyeli değil Türk vatandaşı olduğunu kaydetti.

Açıklamada şöyle dendi:

“Sosyal medyada yer alan 08.05.2022 günü 22.30 sıralarında bir metro istasyonunda iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların sigara içmeleri sonucu çıkan kargaşa ile ilgili olarak;

Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonunda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.”