Enflasyon piyasada başka banknot bırakmadı: Yüzde 90’ı 100-200 TL

Nisanda yüzde 70’e ulaşan enflasyon, banknotları yetersiz bıraktı. 100 ve 200 TL’lik banknotların dolaşımdaki para miktarından aldığı pay yüzde 40,56’dan yüzde 87,96’ya fırladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarı sonrası Merkez Bankası, geçen yıl eylülde faiz indirimlerine başlamış, dört ayda 500 baz puan indiriml politika faizi yüzde 14’e çekilmişti.

Bu süreçte resmi tüketici enflasyonu kademeli olarak yüzde 20, 36, 48 ve 61 diye artarken en son nisanda yüzde 69,97’ye geldi.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre yüksek enflasyon, TL’nin alım gücünü yitirmesi piyasada dolaşımda büyük kupürlerin hakimiyetine yol açtı. Ocak 2009’dan itibaren kullanıma giren TL’de Nisan 2009’da piyasada 100 ve 200 TL’lik banknotların payı yüzde 40,56 iken Nisan 2022 itibariyle yüzde 87,96’ya yükseldi.