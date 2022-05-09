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Yaramazlara biraz batar!

TGS duyurdu: Danıştay, ‘görüntü genelgesi’ne kesin durdurma kararı verdi


Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Danıştay’ın kamusal alanda polisin görüntüsünün çekilmesini yasaklayan genelgeyi kesin olarak durdurduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

TGS’nin açıklamasında “Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez” dendi.


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nisan 2021’de eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten genelge yayınlamıştı.

Gazetecilik örgütlerinin karşı çıktığı düzenleme sonrası birçok gazeteci haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı. Genelgeyi itirazları değerlendiren Danıştay 10’uncu Dairesi, Kasım 2021’de genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurmuştu.

‘Kesin durdurma’ kararı

TGS’nin bugün paylaştığı yeni Danıştay kararında, idarenin yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettiği belirtildi.

Kararda, idarenin öne sürdüğü hususların yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

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