Peker’in ‘Demirören’ sorusunun yanıtı halen ‘sır’

Demirören Holding’in ‘Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi geri ödeyip ödemediği’ sorusunun yanıtı halen ‘sır.’

Fotoğraf: magdergi.com

Aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki kredi yeniden gündeme geldi.

Son olarak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören’in Ziraat Bankası’ndan çektiği yaklaşık 750 milyon doların geri ödenmediğini öne sürmüştü. Peker bir videosunda “Ziraat’e sorun, Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi” demişti.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin tam da bunu yaptığı ortaya çıkmış, Haziran 2020’de kredinin koşullarını, taksitlerinin ödenip ödenmediğini Ziraat Bankası’na sormuş, ‘ticari sır’ yanıtını almıştı.

İkinci defa sordu

Hakverdi, krediye dair sorularını daha sonra Hazine ve Maliye bakanı olarak göreve başlayan Nureddin Nebati’ye bu yıl 11 Ocak’ta iletmiş, kredinin geri ödenip ödenmediği, dolar kurunun 4 TL’ye sabitlendiği iddiaları ve bir yapılandırmaya gidilip gidilmediğini sormuştu. Nebati’yse aylar sonra verdiği yanıtta “Banka/müşteri sırrı” demekle yetindi.

Geçen ay yine yazdı

11 Nisan 2022’de kuruma tekrar yazılı başvuran Hakverdi, son 24 aya dair taksitlerin ödenip ödenmediğini, o dönemki kurla 750 milyon dolar olarak alınan kredi için, kurun o günkü kur üzerinden (4 TL) sabitlenip sabitlenmediğini, ipotekler üzerinde herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmediğini ve Demirören Grubu hakkında başlatılmış bir haciz işlemi olup olmadığını sordu.

Kurumdan bu sorulara gelen yanıt yine ‘ticari sır’ oldu.

Varlık Fonu’na sordu

Krediye dair soruları bu kez Varlık Fonu’na yönelten Hakverdi, “Erdoğan’dan habersiz bu kredinin verilmesi mümkün değilken, geri ödenip ödenmediğini Erdoğan da bilmiyormuş!” dedi.

CHP’li vekil, şunları dedi: “11 Nisan 2022 tarihinde Ziraat Bankası’nı bünyesinde bulunduran, yönetim kurulu başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Varlık Fonu’na yazılı olarak başvurarak, Demirören’in geçmiş 24 aylık kredi taksitlerini ödeyip ödemediğini, Kur’un sabitlenip sabitlenmediğini ve ödemediyse Demirören Grubu hakkında başlatılan bir işlem olup olmadığını sordum.

Varlık Fonu’ndan tarafıma gelen yanıtta, Varlık Fonu’nun Demirören’e verilen krediye dair ‘bilgisi olmadığı’ iletildi. Görevi, başta çiftçilerimizi, esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı desteklemek olan Ziraat Bankası, yandaş Demirören’e verdiği krediyi sır gibi saklıyor. Hazine ve Maliye bakanı bilgi vermiyor Varlık Fonu ‘Bilgim yok’ diyor.

Günümüzde borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin tarım arazilerini dahi haczeden, esnafları zor günlerinde yalnız bırakan Ziraat Bankası ve iktidar, iş yandaş kayırmaya geldiğinde hem kesenin ağzını açıyor hem de kamuoyundan bilgi saklıyor. Bir kez daha yineliyorum; kamuoyunu derinden yaralayan ve herkesin merak ettiği Demirören’e verilen kredinin geri ödenip ödenmediği bilgisi, Ziraat Bankası ve AKP iktidarı tarafından bir an önce açıklanmalıdır. Bu paralar geri ödenmediyse, Demirören Grubu ve krediyi kullandıran sorumlular hakkında yasal işlem yapılmalıdır.”