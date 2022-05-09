Putin, işgali ‘beka sorunu’na bağladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgal etmek zorunda olduğunu’, bunun gerekçesinin de Batılı ülkelerin Kırım dahil Rusya’nın topraklarını ‘işgal etmeye hazırlanması’ olduğunu söyledi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinde savaş, ülkenin doğusunda yoğunlaşarak devam ediyor.

Putin, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin yıldönümünde, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen geçit töreninde konuştu.

ABD’li gazilerin bu sene törene girmesine izin verilmediğini söyleyen Putin, “Batı, Rusya’yı dinlemek istemedi, onların kendi planları var. Rus askerinin Ukrayna’ya girmesi verilebilecek tek doğru karardı” dedi.

Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta gönüllü savaşanlara seslenerek “Anavatanınız ve onun geleceği için savaşıyorsunuz” dedi.