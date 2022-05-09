Haiti’de sekiz Türk kaçırıldı: Dışişleri resmi temasa başladı

Karayip Denizi’ndeki ada ülkesi Haiti’de yolcuları arasında sekiz Türk’ün de bulunduğu otobüs kaçırıldı. Dışişleri Bakanlığı, girişimlere başladı.

Sıklıkla şiddet olayları yaşanan ülkede polisler devriye sırasında görülüyor (Fotoğraf: Reuters)

Reuters’ın Haiti ve Dominic medyasından aktardığına göre çeteler arası çatışmaların yaşandığı Haiti’de Dominik Cumhuriyeti’nden otobüsle Haiti’ye geçen ve aralarında en az sekiz Türk misyonerin de bulunduğu bir grup kaçırıldı.

Haiti24 isimli web sitesinde yer alan haberde, grubun dün öğleden sonra geçen sene ABD ve Kanadalı bir grup misyonerin de kaçırıldığı Croix-des-Bouquets bölgesi yakınlarında kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

Haiti polis sözcüsü konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

Dışişleri girişimlere başladı

AA’nın aktardığına göre Haiti’ye akredite Türkiye’nin Santa Domingo (Dominik’in başkenti) Büyükelçiliği, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti nezdinde girişimlere başladı.

Fidye amaçlı silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı öğrenilen yolcuların en kısa sürede salıverilmesi için resmi makamlarla yakın temasın sürdüğü belirtildi.