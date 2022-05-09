Ayasofya’daki kırık kapak orijinal değilmiş

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ‘Ayasofya’da su haznesinin kırılan kapağı’ olarak paylaşılan parçanın orijinal olmadığını belirtti.

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, 26 Nisan’daki tweet’inde 24 Nisan’da Ayasofya’da çektiğini belirttiği bir fotoğrafa yer verdi. Yavaşçay, camide Osmanlı’dan kalma su haznesinin kapağının kırıldığını, yanına da ayakkabıların konduğunu dile getirdi.

Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar,kimsenin umurunda değil bu durum,Yardıma ihtiyacı var @Talhaugurluel @CirkinIstanbul @mhrpolat #ayasofya pic.twitter.com/ifdQFiIcoM — Ömer Faruk Yavaşçay (@ofyavascay) April 26, 2022

Konunun basında yer almasının ardından yazılı açıklama paylaşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, haberlerde kullanılan fotoğrafın geçmiş döneme ait olduğunu, bugünkü mevcut durumu yansıtmadığını ifade etti.

Ayasofya’nın insanlığın ortak mirası olduğunu, iddiaların kurum ve kuruluşları yıpratma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Açıklamada şöyle dendi: “Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir.”

Açıklamada ayrıca Ayasofya’daki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edildiği aktarıldı.

Yavaşçay, müdürlüğün ‘haberlerde kullanılan fotoğrafın geçmiş tarihli’ olduğuna dair ifadesine yanıt olarak bugün bir video paylaştı. Videoda, fotoğrafın EXIF bilgisi (nerede, ne zaman çekildi vs.) yer aldı. Buna göre çekimin 24 Nisan saat 22:43’te yapıldığı görüldü.