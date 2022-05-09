İstanbul’un göç haritası çıkarıldı: Her ülkeden insan var

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçesinde yürütülen çalışmayla kentin göç haritasını çıkardı. Buna göre, Kadıköy’de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli’de Moğolistanlılar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunlukta.

Eyüp’teyse Afgan, Pakistanlı, Suriyeli ve Türkmenler, Arnavutköy’de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt’ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya, Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor.

Görsel: CHP milletvekili Gürsel Tekin

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberinde, valilik rakamlarına göre İstanbul’da 1,3 milyon yabancı olduğunu söyleyen Tekin, “Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak iki milyonu aşan insan bugün İstanbul’un 39 ilçesinde. Sadece Esenyurt’ta 250 bin yabancı var. Bugün Esenyurt’ta, nüfusun dörtte biri kadar yabancı yaşıyor. Böyle bir nüfus artışını Esenyurt’un veya hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil” dedi.

‘Toplam 8 milyon’

Çalışmasında yabancılar için kullanılan tanımların da çok önemli olduğunu vurgulayan Tekin, Türkiye’nin sadece Avrupa’dan gelenleri ‘mülteci’ statüsünde kabul ettiğini anlattı: ”Suriyeliler ‘geçici koruma statüsünde’ oluyor. Resmi rakamlara göre bu statüde 3,7 milyon insan var. Düzenli göç kapsamında ikamet izni verilenler var. 1,4 milyon insan da bu statüde”.

Bunların yanında ‘kaçak göçmenler’ olduğunu da söyleyen Tekin, “Bilim insanlarının tahminine göre 8 milyon geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türkiye’de bulunuyor” dedi.

‘Çoğu insanlık dışı koşullarda yaşıyor’

Tekin, şunları kaydetti: “Çalışmalara göre yüzde 97’si kaçak çalışıyor. Özlük hakları, sigortaları yok, asgari ücretin altında para alıyorlar. Köle koşullarında çalışıyorlar. Bu koşullarda yaşayan insanların Türkiye’yle bağı da kopuyor. Uyuşturucu, fuhuş çeteleriyle terör örgütleri bu insanları kullanmaya çalışıyor. İleride yabancı mafyalarla karşı karşıya kalabiliriz.”

‘Yabancıları suçlayarak hiçbir yere varamayız’

Bütün bu sorunların iktidarın politikalarından kaynaklandığını vurgulayan Tekin, “Yabancıları suçlayarak hiçbir yere varamayız. Suriye’de barışın sağlanması ve sınır güvenliğimizin korunmasıyla bu sorunu çözebiliriz. Irkçı görüşler yerine, insanları kendi anavatanlarına dönmeye ikna edecek bir tablo ortaya koymak zorundayız” dedi.