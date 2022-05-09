Kuytul gözaltına alınmıştı: Adana’da yürüyüş ve açık hava toplantılarına yasak

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, sabah saatlerinde gözaltına alınmasından sonra Adana’da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi.

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İki ay önce Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polis biber gazı ve coplarla saldırmıştı. Ortaya çıkan görüntüler üzerine bazı polisler hakkında inceleme başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaylar sonrasında “Kökü dışarıda” dediği Kuytul için “Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Başka yerlerden talimat alan bir adam var” diye konuşmuştu.

AA’nın aktardığına göre Kuytul’un gözaltına alınma sebebi, iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma.

Sarısaçlı, Adana başsavcılığındaki ifadesinde kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, işkence gördüğünü, zorla 7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ileri sürdü.

Polis: Yürüyüşler hak ve özgürlükleri kısıtlıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında sivil toplum kuruluşlarının eylemlerinin ‘yaya ve araç trafiğini kısmen veya tamamen engellediği, kamu huzurunu tehlikeye düşürdüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtladığı’ savunuldu.

Açıklamada şunlar dendi: “Özellikle, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve benzeri kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklamalarıyla benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir. İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla siyasi parti ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, il genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılması ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştır.”