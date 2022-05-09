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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: Sekiz can kaybı, 1542 vaka


Son 24 saatte 1542 kişinin testi pozitif çıktı, sekiz kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde 109 bin 958 Covid-19 testi yapılırken iyileşenlerin sayısı 1.463’ü geçti.

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