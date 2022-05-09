Son 24 saat: Sekiz can kaybı, 1542 vaka

Son 24 saatte 1542 kişinin testi pozitif çıktı, sekiz kişi yaşamını yitirdi.
Bir günde 109 bin 958 Covid-19 testi yapılırken iyileşenlerin sayısı 1.463’ü geçti.
Yaramazlara biraz batar!
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