Akşam Postası / 8 Mart 2023

Demirtaş’tan Akşener’e açık mektup ve dört soru
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yayınladı: “Size hak olan müzakere siyaseti HDP’ye niye hak değil?”
HDP: Derdimiz bakanlık koltuğu değil; tek adam rejiminden kurtulmak
Adaylık hayali suya düşen Ersan Şen yeni hedefini açıkladı: Adalet bakanlığı
Cumhurbaşkanı adaylığı hayali suya düşen hukukçu Ersan Şen’in yeni hedefi adalet bakanlığı.
Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılmayacak
Afet bölgelerinden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da üniversiteye geçiş sınavına (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.
Reuters: Depremzede AKP’lilerin oy tercihi değişmiş
Deprem bölgesinde 30’a yakın yurttaşla görüşen uluslararası haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en sıkı destekçilerinin bile oy tercihini değiştirdiğini yazdı.
RTÜK, deprem cezalarına devam ediyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iktidarın deprem yönetiminin eleştirildiği kanallara ceza kesti.
Taksi lobisi işbaşında: Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun yönetimindeki İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası‘nın açtığı dava sonucunda ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirildi.
Bir aydan fazla zaman geçti: Hatay’da musluk suyu hala içilecek durumda değil
Kahramanmaraş depremlerinin ardından 32 gün geçmesine rağmen, Hatay’da musluk suyu hala içilemiyor.
Kadıköy-Beşiktaş vapurunda ‘köpek yolcu’ nedeniyle sefer yapılmamasına inceleme
İstanbul’da Kadıköy-Beşiktaş vapuruna ‘sahipsiz’ bir köpeğin bindiği gerekçesiyle kaptanın seferi yapmaması ve yolcuların inmesini istemesi nedeniyle inceleme başlatıldı.