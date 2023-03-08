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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Mart 2023

Demirtaş’tan Akşener’e açık mektup ve dört soru

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yayınladı: “Size hak olan müzakere siyaseti HDP’ye niye hak değil?”

HDP: Derdimiz bakanlık koltuğu değil; tek adam rejiminden kurtulmak

Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası: Az miting, çok buluşma; hedef ‘gri bölge’

Adaylık hayali suya düşen Ersan Şen yeni hedefini açıkladı: Adalet bakanlığı

Cumhurbaşkanı adaylığı hayali suya düşen hukukçu Ersan Şen’in yeni hedefi adalet bakanlığı.


ORC Araştırma müdürü: Kılıçdaroğlu ilk turda seçilecek, AKP çoğunluğu kaybedecek

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılmayacak

Afet bölgelerinden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da üniversiteye geçiş sınavına (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

Milyarlık ihale eski AKP’li bakanın ‘değerli dostu’na

Reuters: Depremzede AKP’lilerin oy tercihi değişmiş

Deprem bölgesinde 30’a yakın yurttaşla görüşen uluslararası haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en sıkı destekçilerinin bile oy tercihini değiştirdiğini yazdı.

8 Mart: Taksim polis ablukasında; yürüyüş ‘infial’ gerekçesiyle yasaklandı

RTÜK, deprem cezalarına devam ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iktidarın deprem yönetiminin eleştirildiği kanallara ceza kesti.

İTÜ’de deprem riski: Bir öğrenci yurdu boşaltılıyor

Taksi lobisi işbaşında: Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun yönetimindeki İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası‘nın açtığı dava sonucunda ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

Büyükada davası: Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uydu

Bir aydan fazla zaman geçti: Hatay’da musluk suyu hala içilecek durumda değil

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 32 gün geçmesine rağmen, Hatay’da musluk suyu hala içilemiyor.

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda ‘köpek yolcu’ nedeniyle sefer yapılmamasına inceleme

İstanbul’da Kadıköy-Beşiktaş vapuruna ‘sahipsiz’ bir köpeğin bindiği gerekçesiyle kaptanın seferi yapmaması ve yolcuların inmesini istemesi nedeniyle inceleme başlatıldı.

İTÜ’de vakıf üzerinden kadrolaşma: AKP’li çok, tek bir kadın yok

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Akşam Postası / 8 Mart 2023

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