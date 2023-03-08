Kadınlar ve LGBTİ+’lar yasağı tanımadı: Binler Taksim’de toplanıyor

Binlerce kadın LGBTİ+’lar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, yasaklanmasına rağmen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için toplanmaya başladı.

Fotoğraflar: Diken

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların ‘Birlikte güçlüyüz’ diyerek düzenleyeceği ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ öncesi Taksim ablukaya alındı.

Son yıllarda valilik kararıyla yasaklanan yürüyüş, bu yıl da yasaklandı. Beyoğlu kaymakamlığı, valilik oluruyla, yürüyüşü saatler önce ‘toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplumsal barış ve huzurunun bozulabileceği’ gibi gerekçelerle yasaklandı.

Yasak kararını tanımayacaklarını belirten binlerce kadın ve LGBTİ+’lar Taksim’in çeşitli noktalarında bir araya gelmeye başladı.

Sayıları her dakika artan kadın ve LGBTİ+’lar , “Jin Jiyan Azadi (Kadın, Yaşam Özgürlük)” sloganı atıyor.

Taksim'deki 'Feminist Gece Yürüyüşü' için bir araya gelen kadınların sayısı her geçen dakika artıyor.https://t.co/khaRa0P6xa pic.twitter.com/0kmAs9I5nS — Diken (@DikenComTr) March 8, 2023

Umutsuzluğa kapılırsak bu kalabalığı hatırlıyoruz! Birbirimizden vazgeçmiyoruz!💜 pic.twitter.com/CyWWBwWkKz — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) March 8, 2023

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tribünlerde yankılanan “Hükümet istifa” sloganları Taksim’de de yükseliyor.