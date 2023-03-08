8 Mart: Taksim polis ablukasında; yürüyüş ‘infial’ gerekçesiyle yasaklandı

ECE PİROĞLU

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların ‘Birlikte güçlüyüz’ diyerek düzenleyeceği ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ öncesi Taksim ablukaya alındı.

Fotoğraf: Diken

Kadınlar ve LGBTİ+’lar tarafından her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’, 21’inci kez Türkiye genelinde yapılacak.

Bu yıl da Taksim’de bir araya gelecek kadınlar, şu çağrıyı yaptı: “Gece Yürüyüşü, her yıl yine hepimizin mücadelesiyle mümkün oluyor, hepimizin isyanının ifadesi oluyor. Yani bu yürüyüşü meydana getiren tek tek bizler, katılan herkes o gecenin nasıl şekilleneceğini belirliyoruz. Ama bu yıl durumumuz bir başka. Depremin ardından hiçbirimiz iyi değiliz. Birbirimizi iyi etmeye, birlikte iyi olmaya çalışıyoruz. Yarın Feminist Gece Yürüyüşü’nde yan yana olma düşüncesi bize güç ve umut veriyor.”

Son yıllarda valiliklerin kararıyla yasaklanan yürüyüşlerde, polis ekipleri kadınlara saldırıya varan müdahalelerde bulunmuştu.

‘İnfial oluşabilir, barış ve huzur bozulabilirmiş’

Nitekim saat 15:00’te Beyoğlu kaymakamlığı, valilik oluruyla, ‘toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplumsal barış ve huzurunun bozulabileceği, provokatif amaçlı saldırıların olabileceği, terör örgütüne müzahir grupların toplantıya katılabileceği ve kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceği’ gerekçesiyle yürüyüşü yasakladı.

Kadınlar kararı tanımadı

Kadınlar, kararı tanımadıklarını Twitter’dan duyurdu: “8 Mart Yasaklanamaz! 2003’te 100’e yakın kadınla başlayan Feminist Gece Yürüyüşü’müz onca baskıya, yasağa, engellemeye rağmen durmadan büyüdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanları doldurmak, birbirimize güç vermek için sokaktayız!”

8 Mart Yasaklanamaz!



2003'te 100'e yakın kadınla başlayan Feminist Gece Yürüyüşü'müz onca baskıya, yasağa, engellemeye rağmen durmadan büyüdü.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanları doldurmak, birbirimize güç vermek için sokaktayız!#8MarttaFeministİsyan#8M2023 pic.twitter.com/lBkhMGBpop — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) March 8, 2023

Eyleme saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin ara sokakları polis bariyerleriyle kapatılmaya başladı.

‘Güvenlik önlemleri’ gerekçesiyle Taksim’e çıkan bazı metro istasyonları da saat 14:00’ten beri valiliğinin talimatıyla kapalı.

Polisiye tedbirler ve yasağa karşın binlerce kadının, bugün saat 19:30’da yapılacak yürüyüşe katılması beleniyor.