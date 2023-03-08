Kaftancığlu’na ‘Erdoğan’a hakaret’ gerekçesiyle dört yıl hapis talebi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hazırlanan iddianamede dört sekiz ay hapis cezası istendi.

Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Erdoğan’ın avukatları, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Oda TV’den Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, İstanbul Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kaftancıoğlu’nun sözleri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Kaftancıoğlu hakkında, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ettiği takdirde duruşma tarihi verilecek ve Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak.

Kaftancıoğlu, haberi şöyle yorumladı: “Yine ne yapmışım? 🙁 Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir ve sizler ne yaparsanız yapın Gİ-DE-CEK-Sİ-NİZ!”