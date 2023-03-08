İTÜ’de vakıf üzerinden kadrolaşma: AKP’li çok, tek bir kadın yok

MEHMET BARAN KILIÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İTÜ’ye atadığı ‘kayyım rektör’ İsmail Koyuncu ve çok sayıda AKP’li ismin de üyesi olduğu Akademi Vakfı, İTÜ’nün geleneksel vakıflarıyla mücadele ederken vakfa yakın kişiler üniversitede yükseliyor. Vakfın kurucu ekibinde ve yönetiminde tek bir kadın yok.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ağustos 2020’de İsmail Koyuncu’yu İTÜ’ye rektör olarak atadı. Akademi, İlim, Araştırma ve Eğitim Vakfı, kısaca Akademi Vakfı da 7 Mart 2021’de yani Koyuncu’nun atanmasının üzerinde bir yıl bile geçmeden resmen kuruldu.

Vakfın kurucuları arasında AKP’li siyasetçiler başı çekiyor.

Vakfedenlerde AKP’li yoğunluğu

Dikkat çeken ilk isim eski bakan ve İSKİ ve Devlet Su İşleri müdürü Veysel Eroğlu.

Eroğlu, 2007’den beri AKP milletvekili. 2007-2018 yıllarında orman bakanıydı.

Vakfı vakfedenlerin listesi. Fotoğraf: 7 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete

Vakıftaki tek AKP’li isim Eroğlu değil. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, cumhurbaşkanı başdanışmanı eski milletvekili İsrafil Kışla, eski Bağcılar belediye başkanı ve milletvekili Feyzullah Kıyıklık, eski vekil Adem Baştürk diğer AKP’li isimlerden.

Koyuncu’nun bölümü çevre mühendisliği hocaları da vakıfta ağırlıklı bir yere sahip. İbrahim Demir, İzzet Öztürk ve Cumali Kınacı önemli isimler. Cumali Kınacı aynı zamanda İTÜ Kıbrıs’ın rektörü.

Şu anki yönetim kurulunda bulunan Lütfi Akça, çevre mühendisliğinde öğretim üyesi ve yakın zamana kadar Devlet Su İşleri genel müdürüydü. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi.

Hüseyin Yıldırım önceden inşaat mühendisliği öğretim görevlisiydi.

Osman Saim Dinç, Koyuncu’nun arasının çok iyi olduğunu Gebze Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Burhan Suat Tüylüoğlu, Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde belediye iştiraki İSTAÇ’ın genel müdürüydü.

Vakfa yakın kişilere kadro kıyakları

Koyuncu, çevre mühendisliğinde öğretim üyesi. Öğrencilerini de genellikle bu bölüme alıyor. Koyuncu atandıktan sonra çevre mühendisliği için beş doktor öğretim üyesi ilanı açıldı. Bunların dördüne Koyuncu’nun öğrencileri atanırken diğerine kimin atandığı ya da birinin atanıp atanmadığı açık kaynaklardan tespit edilemiyor.

Açılan öğretim görevlisi kadrolarının yine neredeyse tamamına Koyuncu’nun öğrencileri atandı. İlanların neredeyse hepsi ‘adrese teslim’ denecek cinsten.

Diken’in tespit ettiği kadarıyla Koyuncu, atandıktan sonra öğrencilerini bunun gibi en az sekiz kadroya atadı.

Bunun haricinde Diken’in tespit ettiği kadarıyla çevre mühendisliğinde çeşitli derecelerde İzzet Öztürk’ün danışmanlığını yaptığı dört, Cumali Kınacı’nın danışmanlığını yaptığı üç öğrencisi bulunuyor.

Yine Veysel Eroğlu gibi isimlerin öğrencileri de bölümde aktif.

Okul yönetiminin çeşitli kademelerinde de bu kişilere yakın isimler bulunuyor. Örneğin öğrenci dekanı Mahmut Altınbaş, İzzet Öztürk’ün öğrencisi. İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ve fakültedeki bölümlerin başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun araştırma görevlisi kadrosuna atanmasının kolaylaştırılması için getirilmişti. Bu fakültenin dekanı aynı zamanda bilişim enstitüsü müdürü.

Rektör yardımcılarından Mustafa Kumral, madencilik fakültesi dekan vekili. Yeğenini adrese teslim ilanla kadroya aldırmıştı.

Eski AKP Gençlik Kolları yöneticisi Ümit Karadoğan da İTÜ’de hızla yükselenlerden. Kendisi adrese teslim ilanlarla akademik olarak peş peşe yükselirken genel sekreter yardımcılığı ve rektör danışmanlığı görevlerini de yürütüyor.

Geleneksel vakıflarla mücadele

Vakfın kağıt üzerinde doğrudan İTÜ’yle bağlantısı olmasa da üyelerinin çoğu İTÜ’den.

“Akademi İlim, Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın” mütevelli hey’et toplantısını gerçekleştirdik. İTÜ’de ev sahipliği yapmaktan çok memnun olduk. Üstün vasıflı Akademisyen yetiştirilmesi için önemli kararlar alındı. Emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. https://t.co/S9YkS7oHgf pic.twitter.com/SmDiQWeXkF — Prof. Dr. İsmail Koyuncu (@ProfDrKoyuncu) February 28, 2022

Koyuncu’nun İTÜ Vakfı ve İTÜ Geliştirme Vakfı gibi İTÜ’nün geleneksel vakıflarıyla mücadele içinde olduğu ve her türlü zorluğu çıkarttığı biliniyor. Koyuncu, kadrolaşmasını devam ettirmek için Akademi Vakfı’nı bu vakıflara karşı kurdu.

Üniversite içerisinde ‘Okul çıkarcı vakıflardan temizleniyor’ denilirken kendi vakfının toplantılarını bile İTÜ’de yapıyor.

Bugün @AkademiVakfi'nı üniversitemizde ağırladık. 🐝



Vakfın gelecek planlamaları ve çalışmalarını konuşarak değerlendirmelerimizi yaptık.



Davetimizi kırmayıp gelen kıymetli Prof. Dr. Nevzat Kor hocamıza ve değerli misafirlerimize teşekkür ederim. 🙌 pic.twitter.com/Qad9Qdujdc — Prof. Dr. İsmail Koyuncu (@ProfDrKoyuncu) November 26, 2022

Öğrenciler umutsuz

Lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerse Akademi Vakfı’na veya üyelerine yakın olmadıkça İTÜ’de çalışma imkanına erişemeyeceğine inanıyor.

Öğrenciler, açılan kadroların adrese teslim olmasını ve kimlere verildiğini gördükçe umutları azalıyor.

Kadınsız vakıf

Diğer bir ilginç konuysa vakfın üst düzey isimlerinin arasında kadına rastlanmıyor.

Vakfa yakın kadın isimler ve bu sayede yükselenler olsa da vakfın mevcut yönetiminde ve vakfedenler arasında tek bir kadın yok.

İsmail Koyuncu’nun paylaştığı toplantı fotoğraflarına bakıldığında da kadına rastlanmıyor.