Milyarlık ihale eski AKP’li bakanın ‘değerli dostu’na

BİLAL ÇELİK

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yapılacak konut ihalesi, eski bakan AKP’li Hüseyin Çelik’in ‘değerli dostum’ dediği müteahhit Nazmi Coşar’a gitti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği de yapan Coşar, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’i de ziyaret etmiş.

Kahramanmarş’taki konut ihaleleri AKP’liye gitti. (AA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Elbistan’ın Karaelbistan Mahallesi’nde depremzedeler için 738 konutun ihalesine çıktı.

Yedi şirketin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiği ihaleyi Leda Yapı 1 milyar 260 milyon liraya kazandı.

Ankara merkezli Leda Yapı’nın sahipleri Nazmi ve Feysel Coşar. Büyük payın sahibi Nazmi Coşar AKP’lilere çok yakın yakın isimlerden.

Öyle ki 2020’de oğlunu evlendiren Coşar’ın düğününe milli eğitim ve kültür bakanlığı da yapmış eski AKP Van milletvekili Hüseyin Çelik katılmış ve nikah şahitliği yapmış.

Çelik, Twitter’dan paylaştığı mesajda Coşar’ı ‘değerli dostum’ diye tanıtmış: “Değerli hemşehrim ve dostum Nazmi Coşar’ın oğlu Yunus, hayatını Kübra Aslan’la birleştirdi. Nikah şahitliklerini yaptığım gençlerimizin birlikte bahtiyar, birlikte ihtiyar olmalarını dilerim.”

RTÜK başkanıyla

Coşar, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği de yapmış. Coşar, 2019 Şubat’ında beraberindekilerle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i de ziyaret etmiş.

Depremzede ihaleleri AKP’lilere

Diken, 2 Mart’ta AKP’lilerin bazı deprem ihalelerine akın ettiğini haberine taşımıştı.

Adıyaman’ın Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi’nde 297 konut, dört dükkanlı ticaret merkezi inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesine yedi şirket teklif verilmiş; yüzde 15 yüklenici firma lehine fiyat avantajının sağlandığı ihaleyi Elazığlı işinsanları 469 milyon liraya aldı. İhaleyi alan Halil Koç ve MFK Mühendislik’in sahibi Mustafa Feyzi Koç’un, AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’a, AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Zülfü Demirbağ’a ve ildeki diğer AKP’lilere yakın olduğu ortaya çıkmıştı.

Benzer olay Kilis’te de yaşanmıştı. Kilis’in merkez ilçesinde Deveciler Mahallesi 2’inci Etap’ta 645 konut, dört dükkan, bir cami inşaatı ve düzenleme işi ihalesini yine AKP’ye yakın Akgün İnşaat 1 milyar 124 milyon liraya almıştı. Şirketin sahipleri Mehmet Süruri Akgün ve Ali Ferruh Akgün, kentteki birçok AKP’li yöneticilerle yakınlığı ortaya çıkmıştı.