Fazıl Say, Akşener’e mektup yazan Demirtaş’ı destekledi: Bravo

Ünlü piyanist Fazıl Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yazan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın sorularına hak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan bu yönde umut veren bir açıklama gelmişti.

Kılıçdaroğlu’na, “Hayırlı olsun. Görüşmeye bekliyoruz” diyen Sancar ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Millet ittifakında yer alan dört partinin sözcülerinde de bu bağlamda Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakılan demeçler verilmişti.

Dün akşam Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan Akşener’se olası CHP-HDP görüşmesi için şunları söylemişti: “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez.“

Demirtaş, bu açıklama üzerine Akşener’e yazdığı açık mektupta sorular sordu: “Siz millet ittifakının bir parçası olarak kendi ittifakınızdaki partilerle bile kıran kırana bir müzakere yürüttünüz. Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil?”

Dün Akşener’e “‘HDP’nin talepleri masaya gelmesin’ demek anti siyasettir” diye tepki gösteren Fazıl Say, Demirtaş’ın mektubunu alıntılayarak, “Bravo Demirtaş. Sormakta çok haklısın” dedi.