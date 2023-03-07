Fazıl Say’dan Akşener’e: ‘HDP’nin talepleri masaya gelmesin’ demek anti siyasettir

Ünlü piyanist Fazıl Say, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez” demesini eleştirdi: “Bu insanlık dışı olur, anti siyaset olur. Türkiye’nin, gençlerin, geleceğin, birlik ve bütünlüğün önüne set koyan bu tavrınızdan vazgeçin.“

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Şu an en çok merak edilen konu ittifakın HDP desteğini alıp alamayacağı.

Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesinin hemen ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan bu yönde umut veren bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’na, “Hayırlı olsun. Görüşmeye bekliyoruz” diyen Sancar ‘demokrasi’ gündeminde mutabık kalınırsa Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

Bu akşam Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan Akşener, olası CHP-HDP görüşmesi için şunları söyledi: “Siyasi partilerin birbirleriyle ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Bakanlık gibi alışveriş mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez.“

Say, Akşener’in bu sözlerini şu ifadelerle eleştirdi:

“Dinleyin Meral Akşener:

Sizin partinizin de milyonlarca seçmeni var; HDP’nin de milyonlarca seçmeni var!

Sizin partinizin seçmeni de insan ve insan oldukları için talepleri var; doğaldır.

HDP seçmenleri de insandır. O insanların da insan oldukları için talepleri vardır; doğaldır.

Dünyada kimse ‘Onların talepleri masaya gelmesin’ diyemez. Bu insanlık dışı olur, anti siyaset olur. İyi anlayın bunu. Türkiye’nin, gençlerin, geleceğin, birlik ve bütünlüğün önüne set koyan bu tavrınızdan vazgeçin.

Kılıçdaroğlu yıllardır bu ikilem içinde. Bir yanı kurt, bir yanı kuzu…

Yazıktır!

Yapmayın şu ayrımcılığı, açın ittifakın önünü; sonsuz açın, insanlar için!

Yapmayın!

İnsanların insan olduğu için talepleri olur ya da olmaz. ‘Talebimiz bile yok’ diyecek kadar mütevazılar. Açın gönlünüzü de olsun o kadarı!

Yeter artık!”