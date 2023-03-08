Reuters: Depremzede AKP’lilerin oy tercihi değişmiş

Deprem bölgesinde 30’a yakın yurttaşla görüşen uluslararası haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en sıkı destekçilerinin bile oy tercihini değiştirdiğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Son güncellemeye göre depremlerde can kaybı 46 bin 104.

Geçen hafta Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’te 30’a yakın depremzedeyle görüşen Reuters’ın haberine göre en sıkı Erdoğan destekçilerinin bile siyasi bağlılığı sarsılmış.

Kahramanmaraş’ın kırsal kesiminde yaşayan bir öğrenci, şunları söyledi: “Fikrim tamamen değişti. Burada AKP diye yatıp kalkıyoruz ama bu deprem bizim için her şeyi değiştirdi. Bu insanlar ne yaptıklarını bilmiyor.”

Yine Kahramanmaraş’tan bir kamyon şoförü şöyle konuştu: “Kimse nedenini bilmese de bu köyün tamamı AKP’ye oy verdi. Deprem kesinlikle görüşümüzü değiştiriyor çünkü ilk müdahale ekipleri ve çadırlar çok geç geldi.”

AKP’li depremzedeler Yavaş’ı istiyor

2018’deki son seçimlerde ‘cumhur ittifakı’na yüzde 65’e yakın oy çıkan bölgedeki yurttaşlar muhalefet partilerinin aday belirlemekte geç kaldığını söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre yurttaşlar sadece ‘milliyetçi tabandan geldiği için’ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a oy vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren ‘millet ittifakı’nın mutabakat metnine göre Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte ‘Kılıçdaroğlu uygun gördüğünde’ cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacak.

ORC Araştırma’nın dünkü anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ı 13 puan farkla yeniyor.

‘Kılıçdaroğlu’na oy vermem çünkü o hiç seçim kazanmadı‘

Reuters’a konuşan Adıyaman’daki bir hırdavatçı, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olma fikrine güldü.

Yine Adıyaman’da görüşü alınan genç muhasebeci Umur, adayın ‘Yavaş gibi düşük profilli ve etkili bir kişi’ olması koşuluyla, muhalefete oy verebileceğini söyledi.

Adıyaman Besni’de sigortacı olan Mahmut’sa bir MHP seçmeni olduğunu söyleyerek bölgede Erdoğan’ın ‘helallik’ talebinin iyi karşılanmadığını söyledi: “Muhalefete oy vermek isteyen çok kişi var… Ben de verebilirim ama Kılıçdaroğlu’na oy vermem çünkü hiç seçim kazanmadı.”

Çadırda yaşayan yurttaş AKP’ye tepki olarak MHP’ye oy atacak

Adıyaman’da eşi ve çocuğuyla birlikte çadırda yaşayan taşeron inşaat işçisi 52 yaşındaki Mehmet, ‘kendisi dahil herkesin Erdoğan’a oy verdiğini ancak bu seçimde tepki olarak MHP’ye oy vereceğini’ söyledi.

70 yaşındaki çiftçi Mehmet’se “Son 20 yılın hükümeti halk için çalışmıyor. Muhalefetin de göreve hazır olduğuna inanmıyorum. Ancak köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var” diyor.