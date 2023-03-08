Adaylık hayali suya düşen Ersan Şen yeni hedefini açıkladı: Adalet bakanlığı

Cumhurbaşkanı adaylığı hayali suya düşen hukukçu Ersan Şen’in yeni hedefi adalet bakanlığı.

Ersan Şen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek 3 Mart’ta altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz , 6 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Kriz devam ederken bir TV programında konuşan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini, görevden kaçmayacağını söylemişti. Akşener de bunun üzerine Şen’i aramıştı.

Masanın yeniden toparlanması ve Kılıçdaroğlu’nun aday olmasıyla Şen’in adaylık hayali de suya düştü.

Bu gelişmelerden sonra dün akşam Show TV‘ye konuşan Şen, altılı masayı birleştirdiği ve Akşener’den telefon geldiği için ‘gururlu olduğunu’ söylerken yeni hedefini açıkladı.

Şen şunları söyledi: “Bana memleketten, milletten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve adalet bakanı olarak hizmet etmek isterim. Bu kapıları kimse kapatamaz.”