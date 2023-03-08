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Yaramazlara biraz batar!

Bir aydan fazla zaman geçti: Hatay’da musluk suyu hala içilecek durumda değil

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 32 gün geçmesine rağmen, Hatay’da musluk suyu hala içilemiyor.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hatay’da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir” dedi.


3 Mart’ta Hataylılar #HataydaSuYok diye etiket açmıştı.

Erdesi gün Hatay belediyesi 4 Mart’ta şehir genelindeki aktif su kaynaklarındaki numunelerin analiz edildiğini, sonuçlar çıkana kadar şebeke sularının içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini bildirmişti.

Bakan, deprem bölgesinde şu an salgın anlamına gelebilecek, bir salgının işareti olabilecek bilimsel veri bulunmadığını da söyledi.

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