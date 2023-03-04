‘Hatay’da su yok’ diyene cezai işlem

Hatay valiliği, kentte içme suyu sorununun olduğunu belirten yurttaşları ‘kara propaganda’ yapmakla suçladı, cezai işlem uygulamaya başladı.

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Yurttaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da suya erişim sorununa dikkat çekmek için ‘#HataydaSuYok’ etiketini gündemde birinci sıraya taşımıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi de “Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir” açıklamasıyla soruna dikkat çekmişti.

İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir. #hataydasuyok — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) March 3, 2023

Valilikse deprem sebebiyle meydana gelen şebeke arızalarının giderildiğini duyurdu. Duyuruda, “Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” denerek, şunlar kaydedildi:

“İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.”

Valiliğin açıklamasına tepkiler yükseldi.

Evet bazı merkezlerde su var ama misal sabahtan beri Samandağ’dayım ve aile/akrabalar dahil herkes su krizi yaşıyor.

Hatay valisi @dogan_rahmi, bu krizi dillendirenler için neden ‘kara propaganda yapıyorlar’ diyerek ceza istiyorsunuz? Su istiyorlar sadece! Belli ki dağıtılamıyor! https://t.co/tWEdLCFtEh — Hasan Sivri (@hasansvri) March 4, 2023