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Yaramazlara biraz batar!

‘Hatay’da su yok’ diyene cezai işlem

Hatay valiliği, kentte içme suyu sorununun olduğunu belirten yurttaşları ‘kara propaganda’ yapmakla suçladı, cezai işlem uygulamaya başladı.

Fotoğraf: AA

Yurttaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da suya erişim sorununa dikkat çekmek için ‘#HataydaSuYok’ etiketini gündemde birinci sıraya taşımıştı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi de “Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir” açıklamasıyla soruna dikkat çekmişti.

Valilikse deprem sebebiyle meydana gelen şebeke arızalarının giderildiğini duyurdu. Duyuruda, “Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” denerek, şunlar kaydedildi:

“İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.”

Valiliğin açıklamasına tepkiler yükseldi.

Deprem bölgesinden çığlık: #HataydaSuYok

Deprem

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