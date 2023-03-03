Deprem bölgesinden çığlık: #HataydaSuYok

En önemli gündemimiz bize ihtiyacı olan insanlarımız! Kendinizi bir kere yerlerine koymaya çalışın diyeceğim de empati duygusu herkeste ne yazık ki gelişmiş olmuyor. Gerçi empati duygusu gelişmiş insanın bile anlayamayacağı, ancak yaşayanın çektiği bir ızdırap bu. #HataydaSuYok