Deprem bölgesinden çığlık: #HataydaSuYok

Yurttaşlar, depremlerin yerle bir ettiği Hatay’da suya erişim sorununa dikkat çekmek için ‘#HataydaSuYok’ etiketini gündemde birinci sıraya taşıdı.
Depremlerde 45 bin 89 kişi hayatını kaybetmişti.
Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte.
Deprem bölgesinde temel ihtiyaç maddelerine erişimde sıkıntılar sürüyor.
Özellikle Hatay’da su sıkıntısı çekiliyor. Bunun üzerine yurttaşlar Twitter’da ‘#HataydaSuYok’ diye etiket açtı.
Birçok isim etiketi paylaşarak soruna dikkat çekti. Konu gündemde birinci sıraya yerleşti.