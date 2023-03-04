Hatay için uyarı: Sonuç çıkana kadar şebeke sularını içme suyu olarak kullanmayın

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, il genelindeki aktif su kaynaklarındaki numunelerin analiz edildiğini, sonuçlar çıkana kadar şebeke sularının içme suyu olarak kullanılmaması gerektiği söyledi.

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Hatay valiliği, kentte içme suyu sorununun olduğunu belirten yurttaşları ‘kara propaganda’ yapmakla suçlamış ve haklarında cezai işlem uygulanacağını duyurmuştu.

Belediye başkanıysa sorunun devam ettiğini yineledi.

Belediye Başkanı Savaş, yazılı açıklamasında, sosyal medyada gündem olan konunun şebekelerdeki su iletimine ilişkin değil, hazır şişelenmiş ve damacana suyu olduğuna belirtti.

Kentte depremden en çok Antakya, Defne, Samandağ, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin etkilendiğini bildiren Savaş, depremin ardından Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (HATSU), birçok belediye ve kurumla ortak çalışarak tüm ilçelere şebeke üzerinden içme-kullanma suyu verdiğini ifade etti.

Depremin ardından yeraltı sularının içme suyu olarak kullanımına uygun olup olmadığıyla ilgili analiz çalışmalarının kapsamlı şekilde yapıldığını belirten Savaş, şöyle devam etti:

“Analiz sonuçları çıkana kadar şebeke sularının içme suyu olarak değil sadece kullanma suyu olarak kullanılması yönünde vatandaşlarımıza tedbiren bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol amaçlı yapılan 1009 analizden 901’i uygun çıkmış olup uygun olmayan bazı noktalarda ekiplerimiz tarafından klorlama yaparak müdahale edilmiştir.”