Kadıköy-Beşiktaş vapurunda ‘köpek yolcu’ nedeniyle sefer yapılmamasına inceleme

İstanbul’da Kadıköy-Beşiktaş vapuruna ‘sahipsiz’ bir köpeğin bindiği gerekçesiyle kaptanın seferi yapmaması ve yolcuların inmesini istemesi nedeniyle inceleme başlatıldı.

Bu sabah Kadıköy’den Beşiktaş’a gitmek üzere vapura binen yolcular, vapur kalkmayınca yetkililerden bilgi almak istedi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre gemi kaptanı vapura binen köpek inmeden kalkamayacağını söyledi.

Vapurdakiler, kaptanın tavrına tepki göstererek, hayvanın çipli ve aşılı olduğunu belirtti.

Bir süre sonra durumu alkışlarla protesto eden yurttaşların da vapurdan inilmesi istendi. Talep yetkililer tarafından anons edildi: “Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır. Gemimiz boş olarak hareket edecek, gemide yolcu kalmaması rica olunur”

Yolcular inmekte direnirken, saat 09:15’te yapılması planlanan sefer yarım saat sonra kalkış yaptı.

Şu an kadikoy-besiktas vapurunda çok enteresan bir şey oldu. Vapurda bir sokak köpeği var diye vapurun kaptanı vapuru hareket ettirmiyor. İnsanları vapurdan indirmeye çalışıyorlar ancak kimse inmek istemiyor.. @istanbulbld pic.twitter.com/YNNilSHeKL — Mehmet Emin Kurnaz (@m_emin_kurnaz) March 8, 2023

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Şehir Hatları’nın açıklamasında ‘sokakta yaşayan ve zaman zaman iskelelerde misafir edilen dört ayaklı dostların vapura bindiği’ belirtildi.

Açıklamada, “Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız” dendi.