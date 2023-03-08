Kadıköy-Beşiktaş vapurunun kaptanı ‘köpek yolcu’ nedeniyle sefer yapmadı

Şu an kadikoy-besiktas vapurunda çok enteresan bir şey oldu. Vapurda bir sokak köpeği var diye vapurun kaptanı vapuru hareket ettirmiyor. İnsanları vapurdan indirmeye çalışıyorlar ancak kimse inmek istemiyor.. @istanbulbld pic.twitter.com/YNNilSHeKL