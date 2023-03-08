Kadıköy-Beşiktaş vapurunun kaptanı ‘köpek yolcu’ nedeniyle sefer yapmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Şehir Hatları A.Ş’nin bugün saat 09.15’te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapura ‘sahipsiz’ köpek girdiği gerekçesiyle yapılmadı.
Birgün gazetesi editörü Mehmet Emin Kurnaz’ın o anlara ilişkin Twitter’da paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Kadıköy’den Beşiktaş’a gitmek üzere vapura binen yolcular, vapur kalkmayınca yetkililerden bilgi almak istedi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, gemi kaptanı vapura binen köpek inmeden kalkış yapamayacağını söyledi.
Vapurdakiler, kaptanın tavrına tepki göstererek, hayvanın çipli ve aşılı olduğunu belirtti.
Bir süre sonra yaşananları alkışlarla protesto eden yurttaşların da vapurdan inilmesi istendi. Talep yetkililer tarafından anons edildi:
“Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır. Gemimiz boş olarak hareket edecek, gemide yolcu kalmaması rica olunur”
Yolcular inmekte direnirken, saat 09:15’te yapılması planlanan sefer yarım saat sonra kalkış yaptı.
Köpek, vapur kalkış yapmadan indi.