Taksi lobisi işbaşında: Martı TAG ve Martı Motosiklet’e erişim engeli

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun yönetimindeki İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası‘nın açtığı dava sonucunda ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

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‘TAG’ (Tek Araçla Gidelim) uygulaması sürücüler ile aynı yöne giden yolcuları buluşturuyor. İşin içine para girip girmeyeceğini sürücü ve yolcu kararlaştırıyor.

Martı, Ekim 2022’de devreye soktuğu uygulamanın amacını ‘trafik problemine çözüm’, ‘hava kirliliğini azaltmak’ ve ‘zamandan tasarruf etmek’ olarak duyurmuştu. Şirket komisyon ya da ücret almayacağını belirttiği uygulama için ‘hatır taşımacılığı’ demişti.

Platformunun ‘korsancılık’ olduğunu öne sürüp yargıya başvuran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem arasında tartışma çıkmıştı.

Erişim engeli kararı İstanbul 14’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın avukatları tarafından İstanbul 14’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, davalı Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketinin ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulamasıyla ‘yasa dışı korsan taşımacılığı’ gerçekleştirdiği öne sürülerek taksi esnafı yönünden ‘haksız rekabet oluşturan bu fiillerin tespiti ve engellenmesi’ talep edildi.

‘Tek Araçla Gidelim’ uygulamasında ‘taksici olmayan, toplu taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan kişilerin araçlarını ticari amaçla kullandıkları’ savunulan dilekçede, ‘kullanılan elektrikli motosikletlerin de izin ve ruhsatlarının olmadığı’ öne sürüldü.

Davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar veren mahkeme, www.marti.tech internet sitesi ile MARTI isimli mobil uygulama üzerinden sunulmakta olan ‘TAG’ ve ‘Motosiklet’le ilgili erişim engeli getirilmesine hükmetti.