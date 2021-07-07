Akşam Postası / 7 Temmuz 2021

‘Tosuncuk’ tutuklandı

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Çiftlik Bank davası sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a tutuklandı.

Singapur, Sinovac’ı yapılan toplam aşı sayısından çıkarttı

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Singapurlu yetkililer, özellikle Delta varyantına karşı etkinliğine dair yetersiz verilerden dolayı, Türkiye’nin de kullandığı Çin yapımı Sinovac aşısını yapılan toplam doz aşı sayısından çıkardı.

Müsilajda son durum: Yüzeyde hafifledi ama derinlerde durum vahim

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Marmara Denizi’nde yarattığı tabakayla haftalardır gündemden düşmeyen müsilaj (deniz salyası) bugünlerde yüzeyde daha az görülse de derinlerdeki durum halen acil önlem gerektirecek kadar vahim.

2 bin 700 yıllık antik kentin SİT derecesi düşürüldü: Acaba niye?

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Karadeniz kıyısındaki antik kent Tios’un SİT alanı derecesi 1’den 3’e düşürüldü. Böylece tarihi eserlerle dolu ve Hazine’ye ait 62 dönümlük arazinin 56 dönümü inşaata açıldı. Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, tarihin yok edileceğini söyledi.

‘Komünist başkan’dan yolsuzluk dosyası: İçişleri kapattı, Danıştay tekrar açtı

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun, kendisinden önce belediyeyi kayyım vasıtasıyla yöneten eski Tunceli valisi Tuncay Sonel hakkındaki soruşturmasına İçişleri Bakanlığı izin vermedi; Danıştay şikayet üzerine araya girip soruşturmanın devam etmesine karar verdi.

O hesaptan enteresan bir profil daha: Çakarlı Maybach’ta polis ve vekil kartı

AKP’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain çektiği görüntüyü ortaya çıkaran Twitter hesabı yine enteresan bir profili paylaştı. Çakarlı Mercedes Maybach model araç kullanan kişinin polis kimliğine dikkat çekti.

Akbank: Sistemin kademeli olarak devreye girmesi hedefleniyor

Akbank’ın dijital işlemlerinde sorunlar sürerken, internet şubesine de giriş yapılamıyor.

Dijital bankacılık sistemlerindeki arıza nedeniyle ulaşılamayan Akbank, bugün sistemlerini devreye almayı hedeflediklerini duyurdu.

RTÜK’ten beş kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında FOX TV ve Halk TV’nin de bulunduğu beş kanala ceza verdi.

‘Bedelli’ tutarında iki yıllık artış yüzde 38

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Bedelli askerlik tutarı 43 bin 150 liraya çıktı. 2019 yılında kalıcı hale geldiğinden beri tutar yüzde 38 arttı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında ‘temkinli’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023’teki seçimde olası cumhurbaşkanlığı adaylığına temkinli yaklaştı.

Boğaziçi direniyor: Akademisyenler rektörlük binasına ‘kayyımlık’ yazdı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı direniş 185’inci gününde. Akademisyenler, binanın duvarına ‘kayyımlık’ yazılı kağıtlar yapıştırdı.

Kıyafet kiralamak sanıldığı kadar çevre dostu değil: Atın daha iyi!

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Sürdürülebilir moda adına öne sürülen seçeneklerden kıyafet kiralamanın, sanıldığı kadar çevreci bir çözüm değilmiş. Hatta kiralamak çevre için kıyafetleri atmaktan daha zararlı.

Belçika’nın Seul büyükelçisi, eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi dövmesi üzerine ‘acilen’ geri çağrıldı

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Belçika, Güney Kore’deki büyükelçisi Peter Lescouhier’den eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi dövmesi üzerine acilen Brüksel’e dönmesini istedi.

Da Vinci’nin soyağacı: Yaşayan 14 akrabası var

Rönesans dönemine damgasını vuran İtalyan ressam, mimar, matematikçi, heykeltıraş Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519) soyağacının çıkarıldığı çalışmada yaşayan 14 akrabası bulundu.

Nehirlerdeki metamfetamin atıkları yüzünden balıklar uyuşturucu bağımlısı oluyor

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Metamfetaminle kirlenmiş sularda yaşayan balıkların uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.