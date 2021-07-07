Boğaziçi direniyor: Akademisyenler bugün de rektörlük tabelasına ‘kayyımlık’ yazdı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı direniş 185’inci gününde. Akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına arkasına döndü ve ‘Seçilmiş senatörlerimizin yanındayız’ dövizi taşıdı. Her gün olduğu gibi bugün de bir akademisyen daha rektörlük tabelasına ‘kayyımlık’ yazdı.

Farklı günlerde asılan ‘kayyımlık’ yazısı /Fotoğraf: Can Candan

Öğrenciler ‘kayyımlık’ yazısı astıkları için okul yönetimi haklarında soruşturma açmıştı. Akademisyenler de bunun bir suç olmadığını, ifade özgürlüğü ve protesto hakkı kapsamında olduğunu hatırlatmak ve öğrencilerin maruz bırakıldığı şiddeti kabul etmedikleri ifade etmek için her gün rektörlüğün tabelasına ‘kayyımlık’ yazısı asıyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 126. kez rektörlük binasına döndü. Akademisyenler, seçilmiş senatörlerine destek olmak amacıyla nöbet boyunca ellerinde ‘Seçilmiş senatörlerimizin yanındayız’ dövizleri taşıdı.

Bir önceki senato toplantısında seçilmiş senatörlerin gündem maddeleri, atanmış yönetim tarafından reddedilmişti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, senatonun ‘gayrimeşru yollarla’ gasp edildiğini, ‘kayyım yönetim’in mükerrer oy kullanma yoluyla Üniversite Yönetim Kurulu’nda (ÜYK) çoğunluğu ele geçirdiğini duyurmuş ve “Senatomuzun işlevsizleştirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz” demişti.