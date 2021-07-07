2 bin 700 yıllık antik kentin SİT derecesi düşürüldü: Acaba niye?

Karadeniz kıyısındaki antik kent Tios’un SİT alanı derecesi 1’den 3’e düşürüldü. Böylece tarihi eserlerle dolu ve Hazine’ye ait 62 dönümlük arazinin 56 dönümü inşaata açıldı. Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, tarihin yok edileceğini söyledi.

Fotoğraf: Sözcü

2 bin 700 yıllık antik kent Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, denize sıfır noktada. Hemen yanıbaşındaki Filyos Limanı geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre bölgenin SİT derecesinin düşürüldüğü kültür varlıklarını koruma kurulu kararında arazide 101 adet sondaj açıldığını ve Roma dönemine ait tarihi eserlerin taşınabilir nitelikte olduğu da belirtildi. Lahit, taş sandık ve kiremit mezar gibi tarihi eserlerin taşınıp arazinin boşaltılmasının önünde engel kalmadı.

‘Karadeniz’in tarihini yok edecek bir karar’

Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, 2 bin 700 yıllık antik kenti için alınan kararı şöyle eleştirdi: “Tios’un kuruluşu M.Ö. 7’nci yüzyıla dayanıyor. Tios antik kenti Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında, üzerine modern şehir inşa edilmemiş, kazılan tek antik kent özelliği taşıyor. Bu Karadeniz’in tarihini yok edecek bir karardır.”

Konut inşa edilecek iddiası

Bölgeye konut yapılacağı yönünde bir iddia bulunduğunu belirten Atasoy şöyle devam etti: “Konut inşa edildiği takdirde inşaat sırasında daha önce örneklerini gördüğümüz ve bahçede sergilenen sütun ve mermer yazıtlı levhaların devamının geleceği, burada bir tapınağın ve mezarların ortaya çıkacağı büyük ihtimal dahilindedir.”