‘Tosuncuk’un ifadesinden: Neden teslim olduğunu anlattı

Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye getirilerek gözaltına alınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, sistemi dolandırıcılık için kurmadığını belirterek çalışanları suçladı.

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AA’nın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Aydın, sistemi Kıbrıs’ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söyledi.

Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini anlatan Aydın, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye’deki ‘Çiftlik Bank’ işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü ifade etti.

‘Dolandırıcılık amacıyla kurmadım’

Aydın, sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini öne sürerek, oyuna üye olanların reel çiftliklerde payının olmadığını, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını iddia etti.

Çiftlik Bank’ın mucidi ve kurucusu olduğunu söyleyen Aydın, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini savundu.

O da zarardaymış

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattığını iddia eden Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istedi.

‘Mağduriyeti karşılayacağım’

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye’de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü.

Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya’da teslim olduğunu anlattı.

Ne olmuştu?

Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zincirinin kurucusu 25 yaşındaki Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İki buçuk yıldır aranan Aydın, 1 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu. Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınırdışı edilerek 3 Temmuz gecesi İstanbul’a getirilen Aydın, gözaltına alınmıştı. Aydın bugün savcılığa sevk edilmişti.