‘Tosuncuk’ adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank davası sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.
Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zincirinin kurucusu 25 yaşındaki Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.
İki buçuk yıldır aranan Aydın, 1 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu. Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınırdışı edilerek 3 Temmuz gecesi İstanbul’a getirilen Aydın, gözaltına alınmıştı.
Aydın’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde dört gün süren işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.