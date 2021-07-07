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Yaramazlara biraz batar!

Belçika’nın Seul büyükelçisi, eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi dövmesi üzerine ‘acilen’ geri çağrıldı

Belçika, Güney Kore’deki büyükelçisi Peter Lescouhier’den eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi dövmesi üzerine acilen Brüksel’e dönmesini istedi.

Fotoğraf: BBC

Lescouhier’nin eşi Şiang Şueki’nin nisan ayında Seul’de alışveriş yaparken tartıştığı mağaza çalışanını tokatlamasının ardından bu kez de sokaktaki bir temizlik görevlisini dövdüğü haberleri üzerine, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes harekete geçti.


AA’nın aktardığına göre nisan ayındaki vaka nedeniyle Belçika’ya çağrılan ve bu ay sonunda görevi bitecek büyükelçinin, ikinci vaka üzerine ‘gecikmeden’ ülkeye dönmesi istendi. Wilmes’in, Güney Kore ile Belçika arasındaki ‘mükemmel ilişkileri sürdürmek için’ böyle bir karar verdiği belirtildi.

Lescouhier’nin eşinin karıştığı ilk vaka Güney Kore basınında geniş yer bulmuştu. Büyükelçinin sosyal medyada yazılı açıklamayla özür dilemesi yeterli bulunmamış, ayrıca sözlü özür dilemesi istenmişti.

Geçen hafta meydana gelen ikinci vakada ise Şueki’nin sokaktaki bir temizlikçinin süpürgesinin koluna çarpması üzerine temizlikçiye kendi süpürgesiyle vurduğu kaydedilmişti.

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