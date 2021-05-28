Belçika’nın Seul büyükelçisi, eşinin karıştığı ‘tokatlama’ olayı nedeniyle geri çağrılıyor

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, ülkesinin Güney Kore’deki büyükelçisini, eşinin iki mağaza çalışanını tokatladığı gerekçesiyle geri çağıracaklarını açıkladı.

Fotoğraf: BBC

AA’nın aktardığına göre Bakan Wilmes, Belçika ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin çıkarı için büyükelçinin görev süresini bu yaz sonlandırmanın ‘en doğru karar’ olacağını bildirdi.

Reklam

Büyükelçi Lescouhier’in eşi Şiang Şueki’nin alışveriş sırasında kıyafet denerken hırsızlıkla suçlanmasının ardından iki mağaza çalışanına tokat attığı belirtilmişti.

Güney Kore basınında güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanan olay, ülkede tepkiye neden olmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Şueki’nin tokat attığı iki çalışanla buluşarak kendilerinden özür dilediğini duyurdu. Büyükelçi Lescouhier de daha önce büyükelçiliğin sosyal medya hesabından eşi adına özür dilemişti.