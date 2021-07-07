Bakan Koca: Aşılamada istediğimiz ivmeye ulaşmamış iller için yeni hizmetler olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılamada istediğimiz ivmeye ulaşmamış iller için yeni hizmetlerimiz olacak” dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanı şunları söyledi:

*Bazı illerimiz aşılamada istediğimiz seviyede bazıları ise geri kalıyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.

*Her gün yeni salgınla ilgili haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bu durum uzun süremeyecek. Yeni varyantlardan haberler gelmeye devam edecek.

*Dışişleri bakanlığımız ile bakanlığımız ülkelerle görüşerek aşı sertifikaları imzalamaktayız. Aşı türü sertifika açısından bir tercih sebebi değildir. Hastalığı geçirip tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da e-nabızdan yapabilirler.

*Aşı sertifikası iki ya da üç doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırıp aşı sertifikası yaptırabilirler.

*Dijital aşı sertifikasında en gelişmiş ülkelerden biriyiz. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz.