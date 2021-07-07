‘Komünist başkan’dan yolsuzluk dosyası: İçişleri kapattı, Danıştay tekrar açtı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun, kendisinden önce belediyeyi kayyım vasıtasıyla yöneten eski Tunceli valisi Tuncay Sonel hakkındaki soruşturmasına İçişleri Bakanlığı izin vermedi; Danıştay şikayet üzerine araya girip soruşturmanın devam etmesine karar verdi.

Fotoğraf: Ferit Demir/DHA

Halen Ordu valiliği görevini yürüten Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından Kasım 2017’de Tunceli belediyesine kayyım atanmıştı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün yazısına göre o dönem Ovacık ilçesinin belediye başkanlığını yürüten Komünist Partili Maçoğlu, 2019’da il belediyesini kazanınca ilk iş Sonel döneminde düzenlenen ihaleleri inceletti.

İncelemeye göre, Sonel’in neredeyse tüm ihalelerde, kanunen sadece afet gibi acil durumlarda kullanılması gereken davet usulünü kullandığı ortaya çıktı. Bu yöntemde sadece davet edilen firmalar ihaleye katılabiliyor.

Maçoğlu, tespit ettiği usulsüzlüklerin soruşturulması için 11 Kasım 2020’de İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Vali Sonel ise ‘Komünist başkan’ın tespitleri henüz şikayet halini almadan, amiri olduğu valilik personelini görevlendirip hakkındaki iddiaları ‘araştırarak’ rapor hazırlattı. Bu rapora dayanarak 15 Nisan 2020’de kendisi hakkında ön incelemeye gerek olmadığına karar verdi. Bu raporu ve valinin kararını dikkate alan İçişleri ise 20 Kasım 2020’de Maçoğlu’nun başvurusunda soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. ‘Komünist başkan’, bu karara Danıştay’da itiraz etti ve Danıştay 1. Dairesi, İçişleri’nin kararını 2 Mart 2021’de oybirliğiyle kaldırdı.

Suçlamalar

Maçoğlu’nun tespit ettiği usulsüzlükler şikayet dosyasına girdiği haliyle şöyle:

“1-Belediye idaresinin kayyım vasıtasıyla yürütüldüğü dönemde gerçekleştirilen Belediye Hizmet Binası ve Yeraltı Çarşısının Bakım ve Onarım İşi, Mameki Köprüsü- Mavi Köprü Arası ve Atatürk Mahallesi kıyı düzenlemesi Peyzaj İşi ile İş Makinesi ve Araç Kiralanması işi, ani ve beklenmeyen veya ivedilik arz eden bir durum olmadığı halde mevzuata aykırı davranıldı. Kamu İhale Kanunun 21/b maddesi uyarınca ihaleye çıkarak, ihalelere katılacak kişileri önceden belirleyip belli kişiler ihalelere davet edildi. İhalelerin yaklaşık maliyetlerini katılımcıların belirlediği fiyatlara göre ve/veya daha yüksek belirleyerek, gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde birbirine yakın yeni köprüler yaptırmak ve kamu kaynaklarının gereksiz bir şekilde harcanması ve rekabet ortamı oluşturmadan ihaleler yapılarak kamu zararına yol açıldı.

2-Tunceli Merkez İsmet İnönü Parkı Devlet İhale Kanunu’na göre 10 yıllığına kiralanması ihalesi usulsüz bir şekilde iptal edildi. Park ihale yapılmaksızın ve düşük bedelle kiraya verilip kamu zararına yol açıldı.

3-İhtiyaç olmadığı halde gereksiz yere ve yüksek bedelle sokak aydınlatma direği ve elektrik malzemesi alım ihale sürecinde usulsüzlük yapıldı.

4-Açık ihale usulüyle yapılması gereken oyuncak alım ihalesini mevzuata aykırı olarak acil ihale yapıldı ve ihaleye Tuncelili esnafın katılımı kısıtlandı.

5-Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca belediyelerce yükseköğrenim gören öğrencilere burs verilmemesi gerekirken 2017-2018 yıllarında üniversite öğrencilerine 921 bin 600 TL burs verilerek belediye zarara uğratıldı.”

Danıştay kararı

Danıştay’ın kararından bazı bölümlerse şöyle:

“Tunceli Valisi Tuncay Sonel, amiri olduğu valilik personelini görevlendirip hakkındaki iddiaları araştırttı. Bu, araştırmanın sıhhati bakımından tereddüt oluşturduğu gibi bu araştırma sonucunda Valinin bizzat kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı yolunda görüş bildirmesinin de objektifliğe uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu raporu ve Valilik görüşü dikkate alınarak İçişleri Bakanı tarafından verilen ‘işleme konulmama’ kararının hem objektifliğe hem de yasaya aykırı olduğu görülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Tunceli Belediye Başkan vekili (Kayyım) olduğu dönemde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, üniversite öğrencilerine usulsüz olarak burs verildiği yolundaki iddialarla ilgili olarak yapılan araştırma, valinin astı konumunda bulunan ve valilik personeli olan İdare ve Denetim Müdür Vekili Birgül Kılıç tarafından yapılmıştır.”

Sonel’in hakkındaki iddialarla ilgili görüş bildirmek istemediği belirtildi.

İçişleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin incelemesini tamamlayıp valiliğe ilettiği AKP dönemine ilişkin yolsuzluk dosyalarının da soruşturulmasına izin vermemiş, bazı dosyalarıysa hiç işleme koymamıştı.