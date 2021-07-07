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Yaramazlara biraz batar!

‘Bedelli’ tutarında iki yıllık artış yüzde 38

Bedelli askerlik tutarı 43 bin 150 liraya çıktı. 2019 yılında kalıcı hale geldiğinden beri tutar yüzde 38 arttı.

Fotoğraf: DHA

26 Haziran 2019’da Askeralma Kanunu’na eklenerek kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte, nakit ödenmesi gereken tutar 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunuyor. Memur maaş katsayısı ise altı ayda bir enflasyona göre güncellendiği için bedelli tutarı da enflasyona uygun şekilde altı ayda bir artıyor.


Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına göre Haziran 2019’dan Haziran 2021’e tüketici fiyatlarında iki yıllık artış yüzde 32,36. Bunun bedelli tutarına yansıması ise toplamda yüzde 37,6 artış oldu.

Enflasyon ise bu iki yıllık dönemde en büyük sıçramayı son aylarda yaptı, iki yılın zirvesine gelen oran yıllık bazda yüzde 17,53’e kadar yükseldi.

Yasanın çıktığı tarihte bedelli tutarı 31 bin 343 liraydı.

Tutarın gelişimi şöyle:

  • 2019 Haziran 31 bin 343 lira
  • 2019 Temmuz – Aralık 33 bin 230 lira
  • 2020 Ocak – Haziran 35 bin 54 lira
  • 2020 Temmuz – Aralık 37 bin 70 lira
  • 2021 Ocak – Haziran 39 bin 788 lira
  • 2021 Temmuz – Aralık 43 bin 150 lira

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