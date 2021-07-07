‘Bedelli’ tutarında iki yıllık artış yüzde 38

Bedelli askerlik tutarı 43 bin 150 liraya çıktı. 2019 yılında kalıcı hale geldiğinden beri tutar yüzde 38 arttı.

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26 Haziran 2019’da Askeralma Kanunu’na eklenerek kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte, nakit ödenmesi gereken tutar 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunuyor. Memur maaş katsayısı ise altı ayda bir enflasyona göre güncellendiği için bedelli tutarı da enflasyona uygun şekilde altı ayda bir artıyor.

Merkez Bankası enflasyon hesaplayıcısına göre Haziran 2019’dan Haziran 2021’e tüketici fiyatlarında iki yıllık artış yüzde 32,36. Bunun bedelli tutarına yansıması ise toplamda yüzde 37,6 artış oldu.

Enflasyon ise bu iki yıllık dönemde en büyük sıçramayı son aylarda yaptı, iki yılın zirvesine gelen oran yıllık bazda yüzde 17,53’e kadar yükseldi.

Yasanın çıktığı tarihte bedelli tutarı 31 bin 343 liraydı.

Tutarın gelişimi şöyle: