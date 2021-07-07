RTÜK’ten beş kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında FOX TV ve Halk TV’nin de bulunduğu beş kanala ceza verdi.

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RTÜK Üst Kurul Üyesi Onur Konuralp, Twitter paylaşımında, FOX, KRT, TELE1 ve TV100’e para cezası verildiğini kaydetti.

RTÜK üyesi, Halk TV’ye ise eski CHP’li vekil ve Grup Yorum solisti Hilmi Yarayıcı’nın ‘Cemo’ şarkısını seslendirmesi nedeniyle program durdurma ve para cezası verildiğini ifade etti.

Konuralp, RTÜK’ün Yarayıcı’nın şarkısı söylemesini ‘terör örgütü propagandası’ kabul ettiğini ifade etti. Karar oy çokluğuyla alındı.

RTÜK üyesi, cezaları “Mevcut siyasi irade ve bu iradenin RTÜK’teki yansıması fikir/ ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engeldir. Lakin tüm engeller de aşılmak içindir. Aşılır!” diye yorumladı.

Öte yandan Konuralp, Sözcü gazetesine bağlı TV için de logo onayı verildiğini sözlerine ekledi.